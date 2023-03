ANÁLISIS | La escasez de alimentos en Corea del Norte está al borde de empeorar, según expertos

Pero como señaló Rengifo-Keller, a Kim no le interesa permitir que el comercio no oficial del pasado resurja en este país gobernado dinásticamente. “El régimen no quiere una clase empresarial floreciente que pueda amenazar su poder”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.