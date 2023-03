Encuentran un insecto volador gigante que pertenece a una especie la era Jurásica en un Walmart de Arkansas

La crisopa gigante desapareció en la década de 1950 del este de Norteamérica, donde antes estaba muy extendida, según el artículo en coautoría de Skvarla que se publicó en Proceedings of the Entomological Society of Washington. Los científicos pensaron que la especie había sido completamente eliminada en la región. El reciente descubrimiento de la crisopa en Arkansas es el primer registro de la especie en el estado.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.