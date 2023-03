El caso “Beatriz”, clave en el debate del aborto en El Salvador, se discutirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Esperamos que el Estado de El Salvador sea condenado y se puedan generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición, no queremos que no haya otras Beatrices que vivan esta historia”, dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

