Madre de Brian Laundrie dice que la carta que decía “quemar después de leer” era para mostrar que lo amaba y no está vinculada con la muerte de Gabby Petito

Roberta Laundrie escribe en la declaración jurada que nunca esperó que nadie más leyera la carta, sino que era una comunicación privada con su hijo. También escribe: “De alguna manera, no quería que nadie más la leyera porque sé que no es el tipo de carta que una madre le escribe a su hijo adulto y no quería avergonzar a Brian”.

