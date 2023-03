Ser mujer es aprender a decir “no”: cuatro mexicanas que convirtieron la adversidad en lecciones de vida

Elsa, Andrea, Azucena y Sandra. Cuatro rostros en los que nos vemos reflejadas por su audacia, valentía y resiliencia. Cuatro mujeres que, en su andar, convirtieron sus destinos en lecciones de vida: no a las barreras sociales, no a la violencia, no a las limitaciones físicas, no a la muerte. Nombres comunes en mujeres extraordinarias y, como ellas, millones.

Aprender a decir “no”. No a la violencia, no a la pobreza, no a la desigualdad. No a todo lo que se nos ha querido negar por ser mujeres. Una batalla incesante que hoy toma las calles y lo grita, y lo exige. Batallas que muchas veces, la mayoría, se pelean en silencio, a solas, a lo largo de varios años, a lo largo de toda la vida.

