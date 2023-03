Erica Herman, exnovia de Tiger Woods, presenta demandas contra el golfista

La Ley Speak Out se convirtió en ley pública en diciembre de 2022 y “prohíbe la exigibilidad judicial de una cláusula de no divulgación o cláusula de no menosprecio acordada antes de que surja una disputa que involucre agresión sexual o acoso sexual”.

