Ron DeSantis “traería un barco desde las Bahamas” para permitir la entrada de Novak Djokovic en EE.UU. para jugar en el Abierto de Miami

“Así que no sería la primera vez que ocurre. Espero que no, pero es todo lo que puedo hacer. Lo único que puedo hacer es esperar, porque mi posición sigue siendo la misma. No hay mucho más que pueda hacer, salvo desear un resultado positivo”, declaró.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.