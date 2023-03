¿En qué consiste la dolorosa condición llamada “culebrilla” (herpes zóster)?

Sin embargo, no se puede contraer el herpes zóster de alguien que lo padece. Si no está vacunado contra la varicela o no la ha padecido anteriormente y es infectado por esa persona, desarrollará varicela, lo que lo expondrá al riesgo de contraer herpes zóster más adelante, según los CDC.

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, dijo Bieber en ese momento en una respuesta a sus seguidores que se preguntaban por qué había cancelado las actuaciones.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.