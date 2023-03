Miley Cyrus explica por qué su nuevo álbum “Endless Summer Vacation” es como el zapato de Cenicienta: “Me queda perfecto. Solo puede ser mío”

“Cuando empecé a escribir Thousand Miles comenzó como una versión muy diferente a la que está en el disco. La escribí en 2016 o 2017 y fue justo luego que una de mis amigas más cercanas perdió a su hermana por suicidio y no me podía imaginar no tener a mi hermana pequeña en mi vida. Así que escribí esta canción para ella. Originalmente se llamaba Happy Girl y es porque siempre la quiero ver feliz, quiero que sea una niña feliz. Hablaba de felicidad, de hermandad. Me emociona porque ahora la canción está llena de tanta alegría y se convirtió en algo más que la tristeza que la inspiró”, dijo Cyrus emocionada en Disney+.

“Realmente representa quién soy. Siento que los mejores discos que he hecho, o las mejores canciones que he escrito, logran exactamente eso: me conectan con quien esté escuchando de una manera que se siente como una conversación íntima y honesta”, agrega.

“Creo que Endless Summer Vacation representa para mí la intrepidez al experimentar, no solo en mi sonido, pero también con mi identidad y la manera como quiero que me vean. Ya sea visualmente con mi cabello, con mis looks, con los visuales que acompañan la música. Este álbum se siente como una mezcla de los mejores sonidos de todo lo que he hecho”, dijo Cyrus en Disney+.

