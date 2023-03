“Absolutamente estúpido”: informante del Silicon Valley Bank dice que empleados están molestos con el CEO

Sonnenfeld y Tian dijeron que el anuncio de una ampliación de capital no suscrita de US$ 2.250 millones el miércoles por la noche no solo era “innecesario” porque Silicon Valley Bank tenía suficiente capital, muy por encima de los requisitos reglamentarios, sino que no había necesidad de revelar simultáneamente la pérdida de US$ 1.800 millones.

“La gente se escandaliza de lo estúpido que es el CEO”, dice la persona que conoce el Silicon Valley Bank. “¿Llevas 40 años en el negocio y me dices que no puedes recaudar US$ 2.000 millones de forma privada? Súbete a un jet y vuela a Kuwait como todo el mundo y dales el control de un tercio del banco”.

Becker y su equipo directivo revelaron el pasado miércoles por la noche la esperanza (pero no el compromiso en firme) de captar US$ 2.250 millones en capital, así como US$ 21.000 millones en ventas de activos que provocaron unas pérdidas de US$ 1.800 millones.

