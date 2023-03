Las acciones de First Republic Bank se desploman un 60% mientras persisten los temores sobre los bancos regionales

First Republic, con sede en San Francisco, anunció este domingo nuevos fondos de la Reserva Federal y de JPMorgan Chase para reforzar su balance. Las medidas significan que First Republic cuenta ahora con US$ 70.000 millones de liquidez no utilizada, potencia que puede utilizar para responder a posibles retiros de clientes.

