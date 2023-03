El expresidente de Paraguay Horacio Cartes anuncia la disolución de su grupo empresarial por las sanciones en su contra

“Muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y, ante esto, he decido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias, por lo que prefiero dar un paso al costado”, sostuvo Cartes.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.