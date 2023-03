Adolescentes de Utah deberán tener la aprobación de sus padres para unirse a redes sociales, según una nueva ley estatal

Dado que el proyecto de ley no tiene precedentes, no está claro cómo se adaptarán exactamente las empresas de redes sociales. Por ejemplo, la legislación exige que las plataformas desactiven los algoritmos para el “contenido sugerido”. Esta directriz en particular puede ayudar a evitar que los adolescentes caigan en bocas del lobo, hacia contenido potencialmente dañino, pero también podría presentar nuevos problemas. Podría significar que la empresa ya no tendría la supervisión y el control sobre el contenido problemático de clasificación inferior que puede aparecer en el feed de un usuario.

