Condenan a un adolescente a cadena perpetua por apuñalar mortalmente a una compañera de 13 años

“Esto no se hizo por codicia, no se hizo por represalia, retribución o venganza, no fue un crimen pasional, no fue un crimen que se cometió porque se sintió rechazado por ella. No lo hizo en un ataque de ira incontrolable. No había razón. No había ningún propósito”, continuó. “Fue hecho por la única razón de satisfacer el deseo interno de este acusado de sentir lo que era matar a alguien”.

