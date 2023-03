Estrenos musicales de la semana: Rosalía y Rauw Alejandro celebran su relación en “RR”; Alejandro Sanz y Danny Ocean lanzan su colaboración “Correcaminos”

“Este disco lleva dentro lo que he aprendido, lo que he llorado, todo lo que he sentido: la rabia, la pena, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, pero sobretodo mucho cariño y mucho cuidado”, agregó.

“Hace un año y medio un nudo enorme en la garganta me hizo pensar que no iba a conseguir escribir más canciones, que se me iban a quedar las penas dentro y no iba a saber cómo soltarlas, pero por suerte un día te das cuenta de que pasa lo que tiene que pasar y que todas esas penas se aligeran si se cantan”, dijo Castro en su cuenta de Instagram sobre la producción.

