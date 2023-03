Conoce el nuevo logotipo de Pepsi

Tim Calkins, profesor de marketing de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, señala que no es raro que las empresas modifiquen su imagen para seguir siendo relevantes. Pero deben tener cuidado de no cambiar demasiado: los cambios importantes pueden confundir o disgustar a los clientes. Señala como ejemplo la debacle del logotipo de Tropicana. En 2009, Tropicana cambió tan drásticamente el diseño de su cartón que los consumidores se indignaron. Tropicana, entonces propiedad de PepsiCo, volvió a cambiar su logotipo a los pocos meses.

