First Republic obtiene un rescate de US$ 30.000 millones de los grandes bancos de EE.UU.

First Republic anunció este domingo un acuerdo con JPMorgan para obtener acceso rápido a efectivo si es necesario, y el banco dijo que tenía US$ 70.000 millones en activos no utilizados que podría usar rápidamente para pagar los retiros de los clientes si fuera necesario.

Muchos bancos regionales, incluido First Republic, tienen grandes cantidades de depósitos no asegurados por encima del límite de US$ 250.000 de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Aunque no está cerca del porcentaje masivo de depósitos no asegurados de SVB (94% de su total), First Republic tiene un 68% considerable del total de depósitos que no están asegurados, según S&P Global.

