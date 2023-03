Genaro García Luna espera su sentencia “en shock”, revela su abogado César de Castro a CNN

De Castro: Diría que revisé la transcripción, e hice mi trabajo, hice lo que se me exige como abogado defensor. Y, como dije antes, miré el bosque para ver los árboles. Yo creo que tumbamos los testigos cooperantes que presentó el Gobierno de Estados Unidos y establecimos que no son testigos creíbles. El jurado no estuvo de acuerdo. Respetamos el veredicto del jurado, pero no estamos de acuerdo en la credibilidad de estos testigos. Y creo que, si el presidente mirara nuestros contrainterrogatorios de todos los testigos, incluido el de El Rey Zambada, vería que hicimos un gran trabajo desacreditando a un individuo que aparentemente afirma haber estado relacionado con él de alguna manera.

De Castro: No esperaba la agresividad que recibí al hacer esas preguntas. Viene con el territorio, lo entiendo. Soy abogado defensor, a la gente no le gusta lo que hacemos, pero sí recibí y sigo recibiendo muchas reacciones de los que son o dicen ser simpatizantes del presidente. Nunca he escuchado nada del presidente. Quiero decir, sé que da sus conferencias matutinas, pero nadie relacionado con el presidente me ha amenazado ni nada por el estilo. Ciertamente, los simpatizantes han cruzado ciertas líneas que han hecho mi vida o han tratado de hacer mi vida incómoda. No ha funcionado, pero lo han intentado.

De Castro: No sé. He escuchado que hubo una conferencia de prensa o algo así. Ni siquiera he revisado cuáles son esas propiedades. Las propiedades de las que tenemos conocimiento y de las que tiene conocimiento el Gobierno de Estados Unidos, después de 10 años de una investigación forense que, por cierto, estaban haciendo con el Gobierno de México, fueron las propiedades que discutimos en nuestra moción. Estas cosas nuevas, ni siquiera sé de lo qué están hablando.

De Castro: Bueno, yo ciertamente tengo participación porque está pasando como parte de mi defensa de Genaro García Luna. Como sabes, el tribunal me ha designado para representarlo en el caso penal. Entonces, la respuesta es no, en términos de que no represento a Cristina ni a Genaro en esas acciones separadas. Además, no ejerzo en México porque, si van a iniciar acciones, necesitará un abogado allí.

De Castro: Bueno, entiendo que la hipótesis de esa carta era: Escuchen, el jurado ha hablado y ha condenado al señor García Luna por importación, por ayudar al cártel a importar todas estas drogas. Sí, averígüenlo… esperen un minuto. La narrativa [durante el juicio] fue, ¿cómo pasa la droga por México? A través de la corrupción. ¿Es creíble, si eso fuera realmente cierto, que pasa en la frontera? Se detiene allí mismo y luego no hay forma de que sobornen a nadie más o hagan cualquier otra cosa. Es como que por arte de magia ahora se convierte en una operación clandestina para transportar la droga a Chicago, Nueva York, Los Ángeles, todos los grandes centros de nuestro país, y creo que la pregunta que la gente se hace, y no puedo hablar por Chuck Grassley y su equipo, pero bueno es: ¿Qué sabía potencialmente la DEA, el FBI, cualquiera? Para mí, la única forma de entender eso es mirar hacia atrás a nuestro juicio. El Gobierno, en sus obligaciones de descubrimiento, me ha dado montones y montones de grabaciones, tengo demasiadas, déjame decirte. Pero nada de eso está relacionado con el señor García Luna. De lo contrario, el Gobierno lo habría presentado en el juicio. Todos piensan que se guardaron esas cosas. No, hay muchas grabaciones. Le pregunté a su primer testigo, él dijo que grabaron a las personas, y no han presentado ni una sola grabación.

De Castro: El Gobierno quería decir que era rico: ‘Era rico y mira, eso muestra que de alguna manera fue sobornado por el cártel o de alguna manera estaba en la cama con el cártel’. Seguramente pensarías que 10 años después intentarán decir que podemos seguir el rastro del dinero o que tenemos una razón para creer que parte de su riqueza posterior a 2012 estaba conectada con el cártel. Nos acercamos más y más al juicio, y eso nunca se materializó. Hicimos nuestra moción, que decía que todo lo que sucedió después de 2012 debía ser excluido. El Gobierno es libre de tener una teoría y decir: ‘Oh, no, creemos que está escondiendo el dinero o lo que sea’. Pero no lo probaron, y la corte estuvo de acuerdo y dijo: ‘Bueno, eso sería solo especulación, así que no voy a permitirlo. Está descartado a menos que puedas demostrar que existe una conexión de que el cártel de alguna manera estaba financiando su estilo de vida posterior a 2012’.

De Castro: Ellos no pueden hacer eso, nosotros no podemos hacer eso. Porque, qué pasa si surge algo nuevo donde encuentro algo que: ‘Wow, esto desmiente por completo el testimonio de uno de los testigos’. Hay un vehículo para eso. Simplemente no es la apelación directa. Tenemos que presentar una moción por separado que permita impugnar una condena basada en nuevas pruebas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, consideraremos cuáles son todos nuestros argumentos, pero ciertamente podemos cuestionar la suficiencia de la evidencia para que tal vez sea un motivo, y buscaremos otros motivos que queremos levantar.

De Castro: Tenemos que revisar toda la transcripción del juicio. Creo que una cosa que la gente muy a menudo no entiende aquí en Estados Unidos y en el mundo es que, en nuestro sistema, se basa únicamente en aquello que está registrado, no es un juicio doble. No presentamos nuevas pruebas a la Corte de Apelaciones.

De Castro: Realmente no hemos hablado mucho de eso. Para mí, te diré cuál fue mi reacción, que creo que fue similar para él. Eso realmente no me sorprendió. Como le digo a la mayoría de mis clientes, aprendes muy rápido cuando te arrestan y acusan en Estados Unidos, especialmente en un caso de alto perfil, quién permanecerá a tu lado y quién no, y quién estará en el medio o no puede, necesariamente, tomar una posición, por decirlo así. Así que este ha sido un proceso bastante solitario para esta familia. Ha habido muy pocos que han venido a estar a su lado.

