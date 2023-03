OPINIÓN | El chantaje nuclear de Rusia es un éxito espectacular para Putin

Putin no anunció ningún plan que no hubiera sido declarado ya a mediados de 2022. La intención mencionada la semana pasada no era nueva, solo tenía fechas asociadas que no habíamos oído antes.

Nota del editor: Keir Giles (@KeirGiles) trabaja en el Programa sobre Rusia y Eurasia de Chatham House, un centro de estudios sobre asuntos internacionales del Reino Unido. Es autor de “Russia’s War on Everybody: And What it Means for You”. Las opiniones expresadas en esta columna le pertenecen exclusivamente a su autor.

