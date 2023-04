El estrés crónico puede afectar tu salud. Esta actividad puede ayudarte

Numerosos estudios avalan el efecto positivo del ejercicio sobre el estrés. La actividad física, y especialmente el ejercicio, redujo significativamente los síntomas de ansiedad en un estudio publicado en Advances in Experimental Medicine and Biology, por ejemplo. De manera similar, un estudio de Frontiers in Psychology de estudiantes universitarios encontró que participar regularmente en ejercicios aeróbicos de intensidad baja a moderada durante seis semanas ayudó a aliviar sus síntomas depresivos y el estrés percibido.

El estrés no es intrínsecamente malo, dijo Richard Scrivener, entrenador personal y gerente de desarrollo de productos de Trainfitness, una empresa de tecnología educativa de Londres. Estresar los músculos a través del entrenamiento con pesas, por ejemplo, conduce a cambios beneficiosos. Además, el estrés a corto plazo en personas sanas normalmente no es un peligro. “Pero si el estrés es continuo, especialmente en personas mayores o que no están saludables, los efectos a largo plazo de la respuesta al estrés pueden provocar problemas de salud importantes”, dijo Scrivener.

