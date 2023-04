El gobierno de Italia busca penalizar el uso de palabras en inglés

El artículo 2 haría que el italiano sea “obligatorio para la promoción y el uso de bienes y servicios públicos en el territorio nacional”. No hacerlo podría generar multas de entre 5.000 € (US$ 5.435) y 100.000 € (US$ 108.705).

