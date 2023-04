“Saturday Night Live” aborda en su secuencia inicial la acusación contra Trump

En el rol de Trump, Johnson bromeó diciendo que iba a sacar un álbum de 30 versiones clásicas para recaudar dinero de sus partidarios llamado “Now That’s What I Call My Legal Defense Fund”, un juego de palabras con los álbumes musicales de grandes éxitos “Now That’s What I Call”.

“Bueno, amigos, sucedió. Me acusaron”, dijo Johnson, y más tarde bromeó sobre la retórica del expresidente: “Lo que los demócratas de izquierda radical me están haciendo es peor que cualquier crimen que haya cometido, y he cometido muchos”.

