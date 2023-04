Elon Musk prometió una purga en Twitter de las marcas azules de verificación. En su lugar, decidió apuntar contra una sola cuenta

Aunque la cuenta principal de The New York Times perdió su marca azul, sus otras cuentas, como las de sus contenidos de arte, viajes y libros, siguieron verificadas. (No está claro por qué The New York Times no tiene la marca de verificación dorada de “organizaciones”, como las cuentas de otros medios de noticias, incluidos Associated Press y The Washington Post). Tras la retirada de la marca azul, un portavoz de The New York Times reiteró a CNN que no tiene previsto pagar por la verificación.

Pero una cuenta de alto perfil perdió su verificación azul durante el fin de semana: la cuenta principal del diario The New York Times, que previamente había dicho a CNN que no pagaría por la verificación.

