Los bancos están en dificultades, pero una crisis financiera mayor podría estar gestándose

Los vínculos directos e indirectos entre bancos y entidades no bancarias no son las únicas fuentes de riesgo para todo el sistema. La confianza es muy importante en la banca, y la mera percepción de que el sector bancario podría estar conectado con una entidad no bancaria en dificultades podría desencadenar una crisis financiera más amplia.

Dado que las entidades no bancarias no captan depósitos de clientes, en su mayoría están exentas de los requisitos estrictos de capital de absorción de pérdidas y liquidez impuestos a los bancos. Y la mayoría no están sujetas a pruebas periódicas por parte de los reguladores para garantizar que pueden hacer frente a una serie de escenarios adversos.

Las entidades no bancarias que conceden créditos se conocen como “bancos en la sombra”, aunque el término se utiliza a menudo de forma imprecisa para referirse a todas las entidades no bancarias. Son este tipo de instituciones las que preocupan a los inversores encuestados por Bank of America.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.