ANÁLISIS | Por qué los republicanos están en problemas: Trump y el tema del aborto no van a desaparecer

Las encuestas a boca de urna de mitad de período revelaron que muchos votantes a los que no les gustaba Biden o Trump votaron por los demócratas. Casi todas las elecciones clave en los estados que probablemente decidirán la presidencia en 2024 fueron demócratas. Dicho de otra manera, Biden no fue el factor decisivo que podría haber esperado que fuera entre los votantes indecisos. Trump también tuvo en cuenta su voto, a pesar de que no era presidente.

