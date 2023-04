El presidente de Brasil, Lula da Silva, viaja a China con las esperanzas puestas en el comercio y la paz

Las cifras del gobierno muestran que China importó el equivalente a más de US$ 89.700 millones en productos brasileños el año pasado y exportó casi US$ 60.700 millones a Brasil, fijando el valor comercial entre los dos países en US$ 150.400 millones.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.