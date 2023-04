Tras polémicas declaraciones del general Henry Sanabria, el presidente Petro lo releva como jefe de la Policía Nacional de Colombia

“El señor ministro en algún momento fue constreñido por estas personas que, primero, supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera, y eso no iba a pasar. Y, en segundo, que si en el documento de protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces, el señor ministro dijo: Coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí”, dijo el entonces director de la Policía al noticiero de televisión.

“La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo”, afirmó Sanabria.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.