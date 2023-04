Así será Max: precio, series, cambios respecto a HBO y fecha de lanzamiento

Harry Potter, una serie original de Max que es una fiel adaptación de la querida serie de libros originales de J.K. Rowling, quien se desempeñará como productora ejecutiva Una serie de comedia original de Max derivada de “The Big Bang Theory” “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, una precuela original de HBO de “Game of Thrones” Una serie dramática original de Max basada en las películas “The Conjuring” “Fixer Upper: The Hotel”, de Magnolia Network “Survive the Raft”, de Discovery Channel “Peter & the Wolf”, de Bono “Rick and Morty: The Anime”, de Adult Swim “Lost Women of Highway 20”, de Investigation Discovery “Tiny Toons Looniversity”, de Cartoon Network “Love & Translation”, de TLC

Los ejecutivos de la compañía promocionan el servicio de streaming combinado como único en su mezcla de contenidos: combina programas de prestigio como “Succession” y “House of the Dragon”, de HBO, con otros no guionizados como “Fixer Upper”, de HGTV, y “90 Day Fiancé”, de TLC.

