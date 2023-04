Trump presenta su informe financiero personal

Según la declaración, la mayor parte de los ingresos de la ex primera dama Melania Trump proceden de los derechos de autor a través de MKT World LLC, que ella cifra entre US$ 1 y 5 millones, así como de los ingresos por alquiler de un negocio inmobiliario en Eslovenia, que proporciona ingresos de entre US$ 1.000 y 15.000.

De los 16 libros de Trump, “The Art of the Deal”, sus memorias de 1987 en las que daba consejos empresariales, fue el que más dinero generó, con ingresos por derechos de autor de entre US$ 100.000 y un millón de dólares, según la declaración. La mayoría de los libros generaron derechos inferiores a US$ 201.

El diario The New York Times informó en noviembre que la Organización Trump llegó a un acuerdo con una empresa inmobiliaria de Arabia Saudita para construir un hotel, una villa y un campo de golf de Trump en Omán como parte de un proyecto de US$ 4.000 millones.

