Emma Watson celebra su cumpleaños número 33 con una publicación muy personal en Instagram

Y continuó: “Me llevó tres años, pero por fin he encontrado una práctica diaria que puedo mantener durante más de unos días seguidos. He quemado algunas cosas. Ahora como cosas verdes. Me obsesioné con hacer sitios web en Squarespace”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.