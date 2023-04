Grupo Frontera y Bad Bunny sorprenden con una colaboración única, “un x100to”: mira el video y escucha la canción

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, dijo Bad Bunny.

