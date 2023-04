Exclusivo CNN: así fueron por dentro las negociaciones de Fox News y Dominion para su acuerdo histórico

Además de hablar con Roscoe, CNN también habló con múltiples personas con conocimiento directo de los acontecimientos que condujeron al acuerdo extrajudicial de US$ 787,5 millones, el mayor acuerdo conocido públicamente por un caso de difamación en Estados Unidos contra un medio de comunicación. Como parte del acuerdo, Fox también “reconoció” la conclusión del tribunal de que había emitido repetidamente afirmaciones falsas sobre Dominion, pero, en particular, no se le exigió que emitiera una rectificación o retractación al aire.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.