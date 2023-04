ANÁLISIS | ¿Por qué es tan importante la decisión de la Corte Suprema sobre la píldora para abortar en EE.UU.?

— Las deliberaciones de los jueces también pueden tener un efecto profundo en la reputación del tribunal. Muchos estadounidenses moderados ven cada vez más a la mayoría conservadora como un grupo de derechistas no electos que se burlan de la opinión pública en temas como el aborto, que las mayorías no quieren que se prohíba rotundamente, según muchas encuestas. Si bien los jueces conservadores insisten en que simplemente están interpretando la Constitución tal como está redactada y devolviendo las cuestiones a los estados, una decisión que cause una conmoción masiva podría dañar la imagen del tribunal en un momento en que también se tambalea por cuestiones éticas en torno al juez conservador Clarence Thomas.

