Un alto el fuego de 3 días en Sudán: el anuncio de Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.

El aviso de viaje del Departamento de Estado para Sudán antes del estallido de violencia no les decía específicamente a los estadounidenses que ya estaban en el país que se fueran, pero les aconsejaba “tener planes de evacuación que no dependan de la asistencia del Gobierno de EE.UU.” y “tener un plan de acción de emergencia personal” que no depende de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos”.

“Me molesta porque no hubo ninguna advertencia. No, creo que lo pintan como un país que ha estado en guerra durante un tiempo, lo cual no es cierto. Esto no tiene precedentes, lo que está sucediendo”, dijo.

Aún así, existen preocupaciones sobre cómo sacar a los estadounidenses que desean salir de Sudán de manera segura, especialmente ahora que Estados Unidos no tiene una presencia diplomática allí. Aunque el Departamento de Estado de EE.UU. advirtió a los ciudadanos estadounidenses que no viajaran a Sudán, algunos con seres queridos en el país sugirieron que el gobierno no había hecho lo suficiente para aconsejar a los estadounidenses que ya estaban en el país que se fueran.

