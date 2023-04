ANÁLISIS | Biden y Trump estarán en la carrera por la presidencia de 2024, y cada uno hará una campaña histórica para la reelección

Biden definió su campaña 2020, su presidencia y la preparación para su candidatura a la reelección por quién no es: Trump. A menudo bromea cuando habla de sus campañas políticas: “No me compares con el Todopoderoso, compárame con la alternativa”. Pero esto no será suficiente ya que busca un segundo mandato. Biden tendrá que defender su presidencia y convencer a los votantes de que están mejor que cuando asumió en medio del fuego político y la furia de la salida de Trump.

