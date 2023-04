Biden anuncia su candidatura a la reelección y dice que la batalla por el alma de la nación no está completa

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció formalmente su candidatura a la reelección este martes, iniciando una batalla para convencer al país de que su historial amerita otros cuatro años en la Casa Blanca y que su edad no impedirá su capacidad de gobernar.

En un video publicado este martes temprano, Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano, argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación.

“Cuando me postulé para presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía estamos luchando”, dijo Biden en el video, que abre con imágenes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 y activistas por el derecho al aborto protestando ante la Corte Suprema de EE.UU.

“La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad. Más derechos o menos”, dice Biden en la narración en off. “Sé cuál quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección”.

La declaración oficial de Biden pone fin a cualquier duda persistente sobre sus intenciones, y da comienzo a una contienda que podría convertirse en una revancha con su rival de 2020, el expresidente Donald Trump. Entra en la carrera con un importante historial legislativo pero bajos índices de aprobación, un enigma que sus asesores han sido incapaces de resolver hasta ahora. Siendo ya el presidente de más edad de la historia, también se enfrenta a persistentes preguntas sobre ese tema.

El lanzamiento se produce cuatro años después de que Biden hiciera oficial su candidatura para 2020. Aquella carrera se convirtió en una misión para restaurar el carácter del país y evitar que Trump lograra un segundo mandato.

La cuarta y última campaña presidencial de Biden descansará sobre temas similares. Al igual que hizo en 2020, Biden está haciendo un llamamiento a los ideales de la nación, especialmente con el espectro del regreso de Trump.

Su video de anuncio advierte contra los “extremistas MAGA” que, según él, están “dictando qué decisiones de atención médica pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a la gente a quién pueden amar”.

“Cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que tuvo que defender la democracia. Defender nuestras libertades personales. Defender el derecho al voto y nuestros derechos civiles”, afirma. “Y éste es nuestro momento”.

Pero la campaña de Biden también se basará en la promoción de los logros conseguidos durante los dos primeros años de su presidencia, y en el argumento de que necesita más tiempo para “terminar el trabajo”.

“Sé que podemos”, afirma.

Poner en pie una campaña

El lanzamiento de la campaña de Biden no provocará un cambio repentino en su agenda diaria como comandante en jefe, según sus asesores. Por el contrario, se producirá en medio de una ajetreada semana de compromisos, una señal del enfoque de Biden hacia el equilibrio de su trabajo diario con el trabajo de ser candidato.

Lo que Biden podría empezar pronto es un programa más intenso de recaudación de fondos. Funcionarios demócratas han establecido planes provisionales para que Biden comience un activo programa de recaudación de fondos este verano. Y se espera que esta semana se reúna en Washington con algunos de los principales donantes de su anterior campaña.

Los esfuerzos para reforzar la campaña se intensificaron en los días previos a su anuncio.

Este martes, nombró directora de campaña a Julie Chávez Rodríguez, alta funcionaria de la Casa Blanca, y a Quentin Fulks, que dirigió la exitosa campaña del senador de Georgia Raphael Warnock en 2022, como director adjunto de campaña.

Aunque Rodríguez dirigirá formalmente la campaña, el esfuerzo también será guiado en gran medida desde el Ala Oeste, donde los asesores Anita Dunn, Jen O’Malley Dillon, Mike Donilon y Steve Ricchetti también desempeñarán un papel central.

También nombró una lista de copresidentes de la campaña, entre los que figuran los congresistas Lisa Blunt Rochester, de Delaware, y Mike Donilon. Lisa Blunt Rochester, de Delaware, Jim Clyburn, de Carolina del Sur, y Veronica Escobar, de Texas. Chris Coons, de Delaware, y Tammy Duckworth, de Illinois; Jeffrey Katzenberg, Consejero Delegado de DreamWorks, y Gretchen Whitmer, Gobernadora de Michigan.

Se espera que la operación tenga su sede en Wilmington (Delaware), donde Biden pasa la mayoría de los fines de semana.

