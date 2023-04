“AK-xolotl”, un juego de criar adorables ajolotes que luchan con armas de fuego

Los orígenes de este videojuego son un rara avis en la industria. “AK-xolotl” comenzó a ser desarrollado después de que Piqueras hiciera una broma con el título y pensara que era una buena idea hacer un juego sobre eso. Y es que este era su primer juego desarrollado. Antes solo había desarrollado uno en una gamejam y otro para el trabajo final de carrera. El desarrollador detalla con humildad y entre risas que entonces era un hobby. “Empecé justo el día antes de la pandemia (de covid-19). Como no tenía curro y no iba a encontrar por la pandemia pues estaba todo el día básicamente con él. Empecé a compartir gifs y me hablaron un par de publishers, entre ellos David Jiménez y me dijo que a lo mejor esto podía tirar pa adelante. Recuerdo que David me preguntó ‘¿tu cuántas copias quieres vender?’ y yo le dije ‘no sé, ¿500?”. Y aunque el título aún no está a la venta, ya en Kickstarter consiguió tener más de 2.500 patrocinadores.

Sobre estas influencias, Piqueras reconoce que originalmente el proyecto iba a ser otra cosa, un arcade, y que en aquel entonces no había jugado ni a “Nuclear Throne” ni “Enter The Gungeon”. No obstante, el juego comenzó a mutar cuando Jiménez le propuso publicarlo y lanzarlo en consolas bajo el paraguas de 2Awesome Studios. Fue entonces cuando el título empezó a crecer y a desarrollarse como el que es ahora. Los dos creativos reconocen que ahora sí se inspiran en los mismos, pero que están aportando su propio toque y mecánica diferencial: el criar ajolotes.

El título no ha dejado de despertar interés desde que fue anunciado. Recaudó más de 132.000 euros (unos US$ 146.400) en su campaña de micromecenazgo en Kickstarter, cuando el objetivo mínimo para financiarlo eran 15.000 euros (cerca de US$ 16.700). Más recientemente, su último tráiler, publicado por PlayStation en su canal de YouTube el 24 de marzo, ha acumulado casi 600.000 reproducciones y fue hasta compartido por el veterano expresidente de Sony Computer Entertainment (PlayStation) Shuhei Yoshida.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.