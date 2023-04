¿Quiénes ganan con el aumento en la cotización del dólar en Argentina?

(CNN Español) — No es la primera vez que Argentina sufre movimientos cambiarios bruscos y, por las características de su macroeconomía, seguramente no será la última. Ante cada escalada del tipo de cambio, cada vez que aumenta la cotización del dólar, los argentinos se preguntan por las razones de tamaño cimbronazo, pero nadie duda de sus efectos: cuando la moneda se devalúa, hay ganadores y perdedores. Entre estos últimos, no es difícil identificar a los sectores asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales y cualquiera que dependa de un ingreso en pesos. Ahora bien, ¿quiénes son los que ganan cuando el dólar corre y nadie puede detenerlo?

