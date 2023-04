El líder de ISIS-K detrás del atentado suicida mortal de 2021 en el aeropuerto de Kabul fue asesinado por los talibanes, según la Casa Blanca

“Es genial, tenemos otro terrorista fuera de la faz de esta tierra. Estoy bien con eso”, dijo Darin Hoover. “Pero no absuelve a la administración, al Departamento de Estado o al Pentágono de asumir la responsabilidad por lo sucedido. No han dado un paso al frente y han dicho que arruinamos esto y que no volverá a suceder”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.