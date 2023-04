Prorrogan de nuevo el confinamiento solitario de Navalny

Navalny afirmó en citas publicadas en su cuenta oficial de Twitter: “Ayer, después de que pasaran otros 15 días [en la celda de aislamiento], me volvieron a meter inmediatamente en la misma celda SHIZO nº 11… Normalmente, después de 15 días en el SHIZO, el preso debe pasar al menos un día en una celda normal antes de pasar otros 15 días en el SHIZO. Así que he roto el sistema, aunque no de la forma que esperaba”.

