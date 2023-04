ANÁLISIS | Así fue cómo el presidente de Colombia Gustavo Petro encontró su oportunidad en Washington

El mensaje más significativo de Washington durante la visita de Petro no fue dirigido a Petro, sino a toda la región de América Latina, con la administración de Biden prometiendo hasta US$ 500 millones, pendiente de aprobación del Congreso, a un fondo internacional de conservación de la Amazonía establecido por Brasil en 2008 y que no había logrado atraer mucho interés, y mucho menos donaciones, en los últimos años.

