Arnold Schwarzenegger dice que su padre fue uno de los millones de personas “absorbidas por un sistema de odio” mediante mentiras

“Si nos fijamos en la historia, aprendemos del pasado para no repetirlo de nuevo… es una llamada de atención para que la gente sepa que hay que tomarse esto en serio. Y no sólo como, ‘Oh, vamos a por esos derechistas. Metámoslos en la cárcel’, y todo eso. No. Esto es mucho más que eso”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.