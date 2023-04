El banco First Republic se tambalea… otra vez

Alrededor de dos tercios de los depósitos de First Republic no estaban asegurados con la FDIC cuando la agitación bancaria se afianzó en marzo, por debajo del 94% en Silicon Valley Bank. Pero a fines de 2022, First Republic tenía una enorme proporción de 111% para préstamos e inversiones a largo plazo a depósitos, según S&P Global. En otras palabras, el banco ha prestado e invertido más dinero del que ha invertido en depósitos, sometiéndolo a un riesgo de liquidez.

Los problemas para First Republic comenzaron a gestarse esta semana después de que la compañía informara que sus depósitos totales cayeron un 41% en el primer trimestre a US$ 104.500 millones. Los analistas esperaban depósitos de alrededor de US$ 136.700 millones.

