El músico Ed Sheeran cantó y tocó la guitarra en el estrado durante el juicio por infracción de derechos de autor

Sheeran está acusado de copiar “Let’s Get It On” de los herederos de Ed Townsend, quien coescribió el éxito de 1973 con Gaye. La hija de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, la hermana Helen McDonald y el fondo de la herencia de su exesposa, Cherrigale Townsend, son los demandantes enumerados en el caso “Thinking Out Loud”. Gaye murió en 1984 y Townsend murió en 2003.

(CNN) — El músico Ed Sheeran tocó la guitarra y cantó en el estrado este jueves como parte de su testimonio en un juicio por infracción de derechos de autor sobre si su sencillo “Thinking Out Loud” copió la canción clásica de Marvin Gaye “Let’s Get It On”.

