“The Super Mario Bros. La película” se convierte en la décima cinta de animación que supera los US$ 1.000 millones en la taquilla global

La película se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 5 de abril y obtuvo más de US$ 200 millones, y casi US$ 380 millones a nivel internacional, en sus cinco días de estreno. “Super Mario Bros. La película” superó a “AAnt Man and the Wasp: Quantumania” de Marvel, que recaudó US$ 225,3 millones en todo el mundo durante su estreno en febrero.

“Super Mario Bros. La película” es la décima cinta de animación de la historia en superar los US$ 1.000 millones, lo que la convierte en la décima película de animación más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, superando los US$ 942,5 millones que “Minions: The Rise of the Gru” recaudó en 2019.

