Condenan por complicidad al policía que retuvo a la multitud durante el asesinato de George Floyd

Chauvin fue declarado culpable de homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental en un tribunal estatal y fue condenado a 22,5 años de prisión en junio de 2021. En el tribunal federal, se declaró culpable de privar a Floyd de sus derechos y de una violación de derechos civiles no relacionada y fue condenado a 21 años de prisión. Está cumpliendo las condenas simultáneamente.

