ANÁLISIS | Cerveza, banderines y latas de galletas: ¿qué significa la coronación para la economía del Reino Unido?

El costo medio de los días festivos, si se tienen en cuenta también los que caen en viernes, que suelen ser días menos productivos que los lunes, asciende a 831 millones de libras (US$ 1.000 millones), según PwC. El aumento del consumo en 367 millones de libras (US$ 458,5 millones), explicó, se ve compensado con creces por el impacto estimado de 1.200 millones de libras (US$ 1.500 millones) en la producción.

El Centre for Economics and Business Research calcula en 337 millones de libras (US$ 420 millones) el aumento del turismo y del gasto en bares durante los tres días del fin de semana, que incluye un día festivo más, el 8 de mayo.

Boodles, una joyería familiar, lanzó un anillo coronation gemini único en su especie, que cuesta 395.000 libras (US$ 496.000) y lleva dos piedras de la mina sudafricana que produjo el diamante Cullinan, incorporado a las Joyas de la Corona. Deakin & Francis vende gemelos de la coronación en plata de ley por 340 libras (US$ 425), y Hackett London ofrece un pañuelo de bolsillo de la coronación por 74 libras (US$ 92).

