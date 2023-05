“Storyteller”, el inteligente juego de puzles desarrollado en 15 años por un argentino que habría podido hundirse en su lanzamiento

El desarrollador afirma que la prioridad era crear puzles de calidad: “Si queremos hacer una versión de diez horas, necesito varios años porque lo que publicamos en ‘Storyteller’ ya es lo mejor de lo mejor. Si voy a agrandarlo, tendría que estar al nivel de lo que ya publiqué”. No obstante, reconoce que no manejaron bien el lanzamiento y que deberían “haber puesto un cartel enorme arriba en Steam en el que diga ‘el juego es corto'” para no confundir a los jugadores.

La explicación del resurgimiento puede tener que ver con la concepción del juego mismo, como lo explica Benmergui a CNN: “Trabajamos un montón para hacerlo accesible a gente que no juega videojuegos. Tratamos de mantenernos lo más lejos posible de los conceptos que manejan los juegos en general. Para nosotros, parte de hacer el juego accesible a gente que no juega era no hacer un juego de diez horas”.

