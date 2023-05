Varios muertos en una escuela tras el tiroteo en una escuela de Serbia; un menor fue arrestado

El Ministerio del Interior de Serbia dijo en un comunicado en Facebook que se le informó a las 8:40 a.m., hora local, (2:40 a.m. ET) que se había producido un tiroteo en la escuela primaria Vladislav Ribnikar en Vračar, una zona exclusiva de la capital serbia.

