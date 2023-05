La OMS dice que la viruela del mono ya no es una emergencia mundial de salud

“Ayer se reunió el comité de emergencia para la viruela del mono y recomendó que el brote multinacional de la enfermedad ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial”, dijo Tedros. “Sin embargo, al igual que con el covid-19, eso no significa que el trabajo haya terminado. La viruela del mono sigue planteando importantes retos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible.”

